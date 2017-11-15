Президент РФ передал Сержу Саргсяну похищенную в Ереване 22 года назад картину Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары»
Президент Армении Серж Саргсян и президент РФ Владимир Путин дали старт Дням культуры Армении в России. Торжественная церемония состоялась в Третьяковской галерее.
Как сообщает Арменпресс, глава Российского государства передал своему армянскому коллеге похищенную в Ереване 22 года назад картину Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары». Правоохранительным органам удалось найти работу художника, после чего её отправили в Треьяковскую галарею на реставрацию.
Лидеры двух стран осмотрели также экспозицию выставки армянского художника Мартироса Сарьяна.
Ранее в Кремле состоялась встреча президентов России и Армении.
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