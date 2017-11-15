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Президент РФ передал Сержу Саргсяну похищенную в Ереване 22 года назад картину Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары»


Президент Армении Серж Саргсян и президент РФ Владимир Путин дали старт Дням культуры Армении в России. Торжественная церемония состоялась в Третьяковской галерее.

Как сообщает Арменпресс, глава Российского государства передал своему армянскому коллеге похищенную в Ереване 22 года назад картину Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары». Правоохранительным органам удалось найти работу художника, после чего её отправили в Треьяковскую галарею на реставрацию.

Лидеры двух стран осмотрели также экспозицию выставки армянского художника Мартироса Сарьяна.

Ранее в Кремле состоялась встреча президентов России и Армении.



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