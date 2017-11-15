Время в Ереване: 11:07:36,   15 Ноябрь

Lamborghini подарила папе римскому Франциску персонализированную машину


Известная марка автомобилей класса люкс Lamborghini изготовила уникальную и единственную модель Huracan и передала ее папе римскому Франциску. Как сообщила в среду служба печати Святого престола, подарок был преподнесен в ходе аудиенции понтифика с руководством компании.

Как уточняет служба печати, автомобиль будет продан с аукциона дома Sotheby's, а все вырученные средства переданы на благотворительные цели. В частности, планируется финансировать ряд проектов, которые включают восстановление зон в Ираке, где исторически проживали христиане, чтобы они могли туда вернуться. Другой проект, реализуемый ассоциацией "Община Папы Джованни XXIII", предусматривает помощь женщинам и детям, ставшим жертвами проституции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

17:11, 08.11.2017
Просмотрели 1288 раз
Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1207 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1179 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1054 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 997 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации