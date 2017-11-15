Lamborghini подарила папе римскому Франциску персонализированную машину

Известная марка автомобилей класса люкс Lamborghini изготовила уникальную и единственную модель Huracan и передала ее папе римскому Франциску. Как сообщила в среду служба печати Святого престола, подарок был преподнесен в ходе аудиенции понтифика с руководством компании.

Как уточняет служба печати, автомобиль будет продан с аукциона дома Sotheby's, а все вырученные средства переданы на благотворительные цели. В частности, планируется финансировать ряд проектов, которые включают восстановление зон в Ираке, где исторически проживали христиане, чтобы они могли туда вернуться. Другой проект, реализуемый ассоциацией "Община Папы Джованни XXIII", предусматривает помощь женщинам и детям, ставшим жертвами проституции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





