Возбуждено дело после обнаружения подслушивающих устройств в кабинете Джигарханяна

Московские следователи возбудили уголовное дело о вмешательстве в личную жизнь народного артиста СССР Армена Джигарханяна после обнаружения в его кабинете в театре подслушивающей аппаратуры. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По факту обнаружения в кабинете Джигарханяна технических средств скрытой видео и аудиофиксации возбуждено уголовное дело по статье 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений)", - сказал собеседник агентства в среду.

По его словам, накануне в рамках расследования следователи провели следственные действия в квартирах жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее представителя Ирины Мазур.

В то же время, отметил источник, в уголовном деле пока нет фигурантов.