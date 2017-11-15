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С февраля антибиотики в аптеках Армении будут отпускаться только по рецептам


С февраля в аптеках Армении 3632 наименований лекарственных препаратов, в том числе, антибиотики, будут отпускаться только по рецептам.

Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказала ответственная за борьбу с резистентными формами микроорганизмов Минздрава Армении Кристинэ Гюрджян. По ее словам, уже утверждены порядок и формы выписки рецептов, в том числе, электронным способом, и эти установли войдут в силу с февраля будущего года.

По ее словам, в рамках мероприятий недели по надлежащему применению антибиотиков, которая стартовала 13-го ноября, будет проводиться санпросвет работа как среди населения, так и среди медработников.

 «Необоснованное применение антибиотиков приводит к резистенстности микроорганизмов к ним. Антибиотики всегда надо держать в резерве, в том числе, применяя их в случае ряда инфекционных заболеваний»,- сказала она.

 «Предусмотрены мероприятия и в животноводстве, поскольку антибиотики здесь зачастую применяют не в качестве лекарства, а как стимуляторы роста животных»,-сказала ответственная за борьбу с резистентными формами микроорганизмов Минздрава Армении Кристинэ Гюрджян. По ее словам, антибиотики следует применять лишь по назначению врача, в ныжные сроки, в нужных дозах.

«Нельзя прерывать курсовое лечение и нельзя заниматься самолечением»,- сказала ответственная за борьбу с резистентными формами микроорганизмов Минздрава Армении Кристинэ Гюрджян.

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