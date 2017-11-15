Время в Ереване: 11:07:36,   15 Ноябрь

СМИ: президент Зимбабве находится под домашним арестом


Президент Зимбабве Роберт Мугабе и его семья находятся под домашним арестом. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство News 24.

По данным агентства, 93-летний лидер страны готовится подать в отставку.

Ранее в среду стало известно, что военные Зимбабве заблокировали дороги к правительственным зданиям, парламенту и судам в столице страны Хараре. Кроме того, группа вооруженных солдат захватила здание государственной Телерадиовещательной корпорации Зимбабве, а также взяла под стражу министра финансов Игнасиуса Чомбо. Сами военнослужащие заверяли, что ни о каком государственном перевороте речь не идет, президент в безопасности, а их цель - "призвать к ответственности преступников вокруг него".

Военные активизировались после того, как правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" обвинила в измене и подстрекательстве к мятежу командующего ВС страны Константино Чивенгу. Ранее тот заявил о готовности вмешаться, чтобы прекратить гонения на сторонников отстраненного 6 ноября вице-президента Эммерсона Мнангагвы. Именно он рассматривался в качестве вероятного преемника президента Зимбабве Роберта Мугабе.



 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

17:11, 08.11.2017
Просмотрели 1270 раз
Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1201 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1172 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1037 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 978 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации