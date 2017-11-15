СМИ: президент Зимбабве находится под домашним арестом

Президент Зимбабве Роберт Мугабе и его семья находятся под домашним арестом. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство News 24.

По данным агентства, 93-летний лидер страны готовится подать в отставку.

Ранее в среду стало известно, что военные Зимбабве заблокировали дороги к правительственным зданиям, парламенту и судам в столице страны Хараре. Кроме того, группа вооруженных солдат захватила здание государственной Телерадиовещательной корпорации Зимбабве, а также взяла под стражу министра финансов Игнасиуса Чомбо. Сами военнослужащие заверяли, что ни о каком государственном перевороте речь не идет, президент в безопасности, а их цель - "призвать к ответственности преступников вокруг него".

Военные активизировались после того, как правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" обвинила в измене и подстрекательстве к мятежу командующего ВС страны Константино Чивенгу. Ранее тот заявил о готовности вмешаться, чтобы прекратить гонения на сторонников отстраненного 6 ноября вице-президента Эммерсона Мнангагвы. Именно он рассматривался в качестве вероятного преемника президента Зимбабве Роберта Мугабе.





