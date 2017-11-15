Нижняя палата Конгресса США приняла проект бюджета Пентагона в размере почти $700 млрд

Палата представителей Конгресса США на заседании во вторник приняла законопроект о направлениях деятельности и финансировании министерства обороны страны в 2018 году. Согласно тексту, бюджет Пентагона должен составить практически $700 млрд. За это проголосовали большинство конгрессменов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Приоритетами данного законопроекта являются, во-первых, наши люди, затем наша боеготовность, противоракетная оборона и реформы", - заявил перед голосованием председатель комитета палаты по делам вооруженных сил Мэк Торнберри (республиканец от штата Техас).

Теперь законопроект по бюджету Пентагона должен быть принят Сенатом. Так как ранее его тексты были согласован обеими палатами, это не займет много времени. Затем документ будет направлен на подпись президенту США.



