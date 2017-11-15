Время в Ереване: 11:07:36,   15 Ноябрь

Мануэль Петросян и Айк Мартиросян вновь одержали победы на молодежсном первенстве мира по шахматам


Во втором туре Мануэль Петросян и Айк Мартиросян вновь одержали победы на молодежсном первенстве мира по шахматам. Тигран Арутюнян сыграл вничью. Мануэль Петросян и Айк Мартиросян, набрав по 2 очка, находятся среди лидеров турнира.

Как передает «Арменпресс», в женском турнире Сирануш Гукасян потерпела поражение.

С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет (швейцарская система, 11 туров). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении. Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануэль Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

17:11, 08.11.2017
Просмотрели 1270 раз
Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1201 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1172 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1037 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 978 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: co[email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации