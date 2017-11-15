Во втором туре Мануэль Петросян и Айк Мартиросян вновь одержали победы на молодежсном первенстве мира по шахматам. Тигран Арутюнян сыграл вничью. Мануэль Петросян и Айк Мартиросян, набрав по 2 очка, находятся среди лидеров турнира.

Как передает «Арменпресс», в женском турнире Сирануш Гукасян потерпела поражение.

С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет (швейцарская система, 11 туров). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении. Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануэль Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян.