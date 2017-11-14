Азиатские индексы снизились - 14-11-17

ТОКИО, 14 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.00% и составил 22380.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.26% и составил 1778.87 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.53% и составил 3429.55 пункта, а HANG SENG снизился на 0.10% и составил 29152.12 пункта.