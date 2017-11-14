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Президент Ирана посетил пострадавшую от землетрясения провинцию Керманшах


Президент Ирана Хасан Роухани посетил во вторник западную провинцию Керманшах, в наибольшей степени пострадавшую от мощного воскресного землетрясения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Mehr News.

Как заявил президент, "правительство и вооруженные силы задействуют все свои ресурсы и возможности для оказания помощи населению региона и содействия по возвращению жителей к нормальной жизни".

Землетрясение затронуло в Иране семь провинций, в которых в той или иной степени пострадали 1650 городов и населенных пунктов. Полностью разрушены 12 тыс. домов, еще столько же получили значительные повреждения. По последним данным, число погибших достигло уже 450 человек, свыше 7 тыс. пострадали.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Вторник объявлен в Иране днем траура.



 



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