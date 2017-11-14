Более 15 тысяч ученых из разных стран мира поставили свои подписи под вторым "Предупреждением человечеству", пытаясь привлечь внимание к губительным экологическим изменениям, текст манифеста опубликовал журнал BioScience.

Первое обращение появилось в конце 1992 года, под ним подписались свыше 1,7 тысячи ученых, в том числе нобелевские лауреаты. В "Предупреждении человечеству от ученых мира" они рассказали, что население планеты встало на курс конфронтации с природой. Исследователи обеспокоились степенью ущерба, который уже наносят Земле или потенциально могут нанести такие явления, как истощение озонового слоя, уничтожение флоры и фауны океанов, исчезновение лесов, изменение климата, отмечается в опубликованном журналом документе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В 25 годовщину издания этого манифеста было решено выпустить повторное предупреждение. На этот раз под ним подписались более 15,3 тысячи ученых из 184 стран мира. Предоставив соответствующую статистику, исследователи заявляют, что за четверть века человечеству не удалось решить экологические проблемы, более того, многие из них становятся серьезнее, указывается в манифесте.

В то же время ученые отметили в документе некоторые успехи, в частности, снижение количества озоноразрушающих веществ по всему миру. Это, по их мнению, свидетельствует о том, что человечество может изменить мир к лучшему, если действует решительно.