Пучдемон допустил решение каталонского кризиса без отсоединения от Испании

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон допустил, что при определенных обстоятельствах от независимости региона от центральных властей в Мадриде можно отказаться. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в интервью, которое было опубликовано в понедельник вечером в немецкой газете Die Welt.

"Я был готов и остаюсь готов на то, чтобы признать и другой вид отношений с Испанией", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли альтернатива требованиям о независимости. По его словам, альтернативное развитие событий "абсолютно возможно". "Я всегда выступаю за единство. Однако причина всего [происходящего] кроется в аннулировании статуса автономии от 2010 года, который был согласован парламентами Испании и Каталонии", - заявил он.



