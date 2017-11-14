РФ планирует запустить первый реактор АЭС "Аккую" к 2023 году, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В ближайшее время Росатом вступит в практическую стадию реализации проекта. В наших планах запустить первый реактор уже к 2023 году", - сказал российский лидер.

По его словам, в ходе переговоров "с участием министров и глав ведущих компаний предметно рассмотрели ключевые аспекты стратегического взаимодействия в сфере энергетики". Он уточнил, что это касается "Турецкого потока" и сооружения атомной станции "Аккую", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эрдоган пригласил Путина на церемонию заливки первого бетона фундамента АЭС "Аккую", сообщив, что она состоится "в последующие недели". Турецкий лидер подчеркнул, что страны придают большое значение своевременному завершению проектов.



