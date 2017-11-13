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Сборная Армении по футболу одержала победу над сборной Кипра на товарищеском матче


Сборная Армении по футболу со счетом 3:2 одержала победу над сборной Кипра на товарищеском матче на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Как сообщает Арменпресс, на 17-й минуте счет открыл Айк Ишханян. На 38-й минуте гол забил Вараздат Ароян, а Генрих Мхитарян на 62-й минуте забил 11-метровый.

Авторами голов стали также Константикос Лаифис на 51-й минуте, а также Кирос к концу матча.



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