Сборная Армении по футболу одержала победу над сборной Кипра на товарищеском матче

Сборная Армении по футболу со счетом 3:2 одержала победу над сборной Кипра на товарищеском матче на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Как сообщает Арменпресс, на 17-й минуте счет открыл Айк Ишханян. На 38-й минуте гол забил Вараздат Ароян, а Генрих Мхитарян на 62-й минуте забил 11-метровый.

Авторами голов стали также Константикос Лаифис на 51-й минуте, а также Кирос к концу матча.