Лондон намерен согласовать условия переходного периода после Brexit за несколько месяцев

Великобритания рассчитывает в течение ближайших нескольких месяцев согласовать с Евросоюзом условия переходного периода после Brexit. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник заявил пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

"Мы надеемся, что сможем в течение ближайших нескольких месяцев согласовать основные принципы того, каким будет имплементационный период", - приводит его слова агентство Reuters.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня, почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Диалог должен продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени.