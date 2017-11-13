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Число браков в Арцахе выросло


За январь-октябрь текущего года в Арцахе было зарегистрировано 771 браков. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МЮ Арцаха. По их сведениям, это больше того же периода прошлого года на 51, или на 7%.

Больше всего браков было зарегистрировано в Степанакерте -  321, показатель того же периода прошлого года – 275. В областях высокий показатель отмечен в Мартакерте -  109, показатель того же периода прошлого года – 83.

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