Число браков в Арцахе выросло

За январь-октябрь текущего года в Арцахе было зарегистрировано 771 браков. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МЮ Арцаха. По их сведениям, это больше того же периода прошлого года на 51, или на 7%.

Больше всего браков было зарегистрировано в Степанакерте - 321, показатель того же периода прошлого года – 275. В областях высокий показатель отмечен в Мартакерте - 109, показатель того же периода прошлого года – 83.