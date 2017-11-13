Прокурор потребовал приговорить Самвела Бабаяна к 7 годам лишения свободы

В суде общей юрисдикции административных районов Еревана Кентрон и Норк-Мараш сегодня, 13 ноября, под председательством судьи Аршака Варданяна продолжился процесс по делу экс-командующего Армией обороны Арцаха (НКР) Самвела Бабаяна и других.

Как передает «Арменпресс», в ходе сегодняшнего заседания прокурор Арам Арамян выступил с обвинительной речью, потребовав приговорить Самвела Бабаяна к 7 годам лишения свободы.

При этом прокурор запросил 4 года тюрьмы для Санасара Габриеляна и 3 года тюрьмы для Армена Погосяна. Прокурор потребовал также приговорить подсудимых Карена Кочаряна к 3 годам тюрьмы, Андраника Кочаряна – к 2 годам условно с испытательным сроком в 3 года, Давида Арутюняна – к 2 годам, Жору Закаряна – к 2 годам условно с испытательным сроком в 3 года.

Следующее заседание, на котором сторона защиты выступит с речью, состоится 20 ноября.