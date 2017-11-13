Число жертв землетрясения в Иране возросло до 328

Число жертв землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана возросло до 328 человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления медицинской службы провинции.

Ранее сообщалось о более чем 200 погибших и свыше 2,5 тысячи пострадавших.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения на западе страны и помочь в ликвидации его последствий.