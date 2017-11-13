В Новой Зеландии вновь откроется армянская школа

Сейчас в Новой Зеландии проживают около 200 армян. В основном, они перебрались сюда из Ирака, Ирана, Ливана, частично – из Армении. В Новой Зеландии армяне поселились в Окленде и Веллингтоне. С 1996 года здесь действует Союз армян, поставивший своей целью сохранение армянского духа и воспитание в этом духе детей переселенцев. Руководитель Союза армян Нубар Ягубян сообщил в беседе с «Арменпресс», что они не жалеют усилий для сохранения армянского духа.

«Армянская община здесь малочисленная и разрозненная. В 1996 году действовала армянская школа, однако она закрылась, так как не было новых учеников. Сохранение армянского языка стало серьезной проблемой, много смешанных браков. Усилиями общины, мы намерены вновь открыть воскресную армянскую школу в Окленде»,- сказал руководитель Союза армян Нубар Ягубян.

По его словам, они пытаются сохранить связь с Арменией, чтобы организовать учебный процесс. Проводятся сетевые курсы усовершенствования преподавателей. После открытия школы для детей из других районов Новой Зеландии будут проводиться сетевые уроки. Будут поддерживать он-лайн связь и с педагогами в Армении.

Община, географически отдаленная от Армении, духовно к ней близка: здесь отмечаются все праздники и события, связанные с родиной, в частности, отмечают День независимости, День армии и пр. В годовщину Геноцида армян проводятся мероприятия.

Члены малочисленной армянской общины активно вовлечены в различных областях жизни страны. Среди армян есть врачи, учителя, работники банковской сферы ИТ-отрасли.

Кроме того, члены малочисленной армянской общины всячески работают над тем, чтобы местное население узнало больше об Армении.

«Здесь об Армении знают немногие. Мы пытаемся повысить осведомленность в широких кругах местного населения: приглашем их на наши мероприятия, у нас есть страница в Facebook, где размещены сведения об Армении и наших мероприятиях»,-сказал он.

Особое внимание уделено пропаганде армянской кухни: армянки из общины готовят и продают армянские блюда. Как сказал руководитель Союза армян Нубар Ягубян, однажды попробовавшие их, не остаются равнодушными.