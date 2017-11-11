В Армении погода ожидается без осадков

12-16 ноября на территории республики погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА,температура воздуха 12 ноября ночью понизится на 2-3 градуса, затем на столько же повысится и далее существенно не изменится.

В Ереване 12-16 ноября погодаожидаетсябезосадков.