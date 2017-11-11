Время в Ереване: 11:07:36,   11 Ноябрь

В Армении погода ожидается без осадков


12-16 ноября на территории республики погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как  сообщили Арменпресс в Гидрометцентре  МЧС РА,температура воздуха 12  ноября ночью понизится на 2-3 градуса, затем на  столько же  повысится и далее  существенно не изменится.

В Ереване 12-16 ноября погодаожидаетсябезосадков.



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