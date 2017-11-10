Apple признала проблемы с экраном iPhone X

Корпорация Apple признала наличие проблем с сенсорным экраном iPhone X, из-за которых смартфон перестает реагировать на нажатия при холодной погоде. Компания планирует в скором времени исправить этот недостаток, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В Apple прокомментировали ситуацию лишь после того, как о ней написал пользователь Reddit. Его поддержали другие обладатели iPhone X. Проблема заключается в том, что экран смартфона перестает реагировать на нажатия на улице при температуре воздуха около нуля градусов.

«Мы знаем о случаях, когда экран iPhone X временно перестает реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодную среду. Спустя несколько секунд экран снова становится полностью отзывчивым. Решение проблемы будет одной из задач следующих обновлений смартфона», — указали в компании.