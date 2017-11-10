Предстоящие новости:10.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

По приглашению Президента Сержа Саргсяна 9-11 ноября в Армению с официальным визитом прибыл Президент Республики Молдова Игорь Додон. Сегодня, 10-го ноября, Президент Республики Молдова Игорь Додон посетит Эчмиадзин, побывает в Ереванском коньячном заводе, в Шахматной академии.

Сегодня, 10-го ноября, в НС Армении состоится 12-е заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между НС Республики Армения и Республики Арцах.

Сегодня, 10-го ноября, в НС Армении состоится представление правительству письменных предложений, сформированных по итогам обсуждения законопроекта «О госбюджете Армении на 2018 год» в постоянных комиссиях НС.

В Институте востоковедения НАНА состоится круглый стол на тему «Армяно-польское сотрудничество: современность и перспективы», организованный совместно с Варшавским университетом.

В Государственном музее природы Армении откроется выставка «Своеобразное толкование армянского мира».

По случаю Дня ОМС состоится Форум «Перспективы на будущее – новая повестка дня в области децентрализации».

В Ереване состоится обсуждение на тему «Программы развития Гюмри и решение проблемы бездомных: эффективность траты бюджетных средств».

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