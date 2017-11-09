Умерла «девушка Бонда»

Немецкая актриса Карин Дор, сыгравшая девушку агента 007 Джеймса Бонда в фильме 1967 года, скончалась в доме престарелых в Мюнхене. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Bild.

Артистке было 79 лет. Отмечается, что ее состояние сильно ухудшилось в прошлом году, когда Дор упала на улице, ударившись затылком о бордюр. С тех пор ей так и не удалось восстановиться.

Дор родилась в Висбадене в 1938 году. Известность она получила благодаря роли злодейки Хельги Брандт в фильме 1967 года «Живешь только дважды» с Шоном Коннери. Немецкая актриса также снялась в таких картинах, как «Я ее хорошо знал», «Виннету — сын Инчу-Чуна», «Топаз».