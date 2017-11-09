ВВП в Армении за 6 месяцев 2017-го года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 5.9%. Рост ВВП в Армении за 6 месяцев 2017-го года был самым высоким за последние 4 года: по сравнению с тем же периодом 2014-го года, ВВП в Армении вырос на 2,5%; по сравнению с тем же периодом 2015-го года, ВВП в Армении вырос на 3,5%.

В промышленности, после 2014-го года, регистрируется стабильный прирост валового продукта.

«Макроэкономические показатели в Армении за последние 4 года очевидно имеют тенденцию роста. Об этом говорят официальные данные за 9 месяцев этого года. Программа нынешнего правительства на 5 лет и в среднесрочной перспективе уже показывает определенные результаты», - сказал в беседе с «Арменпресс» экономист Атом Маргарян.

Экономист Атом Маргарян за последние 1.5 года видит явное улучшение в экономическом состоянии Армении, основываясь на макроэкономических показателях. «Макроэкономические показатели в Армении за последние 1.5 года очевидно имеют тенденцию роста. Об этом говорят официальные данные за 9 месяцев этого года. Программа нынешнего правительства на 5 лет и в среднесрочной перспективе уже показывает определенные результаты», - сказал в беседе с «Арменпресс» экономист Атом Маргарян.

По его словам, за 9 месяцев этого года экономическая активность выросла на 5.1%, что делает реалистичным пересмотр заложенной на год планки в 3.2% экономического роста в сторону повышения до 4.3%.

Видная на инфографике динамика роста промышленности з апоследние 4 года показывает, что опорный столп экономики – промышленность, продолжает развиваться. «Несмотря на то, что мы не можем сказать того же о сельском хозяйстве и строительстве, однако темпы спада в этих отраслях замедлились, продолжая, тем не менее, падать в течение 9 месяцев этого года. Этот спад уравновешивается ростом в других отраслях»,- сказал экономист Атом Маргарян.

По его словам, торговый оборот, в аспекте роста импорта на 23.2%, имеет свои предпосылки. «В прошлом году импорт даже упал, показав отрицательные цифры за 9 месяцев. В этом году импорт значительно вырос, за счет роста импорта инвестиционных, или капитальных затрат, что говорит об активности инвестиций»,- сказал экономист Атом Маргарян.

По его словам, в росте импорта товаров потребления сказался рост импорта бытовых товаров. Эти товары упали в цене, что увеличило спрос и, как следствие, увеличился импорт.

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