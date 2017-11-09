Загруженность административного суда создает серьезные риски: премьер-министр Армении

9-го ноября состоялось очередное заседание правительства Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Обжалования граждан административных актов надо рассматривать быстрее. Об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, исследования показывают, что административные акты в первую очередь обжалуют не в административном, а в судебном порядке. Зачастую аргументация государства оказывается недостаточной. Поэтому, отвергнутые на административном уровне, жалобы принимаются на судебном, заметил премьер-министр. Заметим, что большее число административных актов выписывается на водителей.

Согласно статданным, по положению на ноябрь 2017 г., на этапе следствия находится около 9,2 тыс. дел. Заседания в суде общей юрисдикции назначаются на январь 2018 г, а в апелляционном – уже на 2019 г.

Для разгрузки судов, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру юстиции Давиду Арутюняну, министру транспорта, связи и информационных технологий Ваану Мартиросяну, главе Комитета госдоходов Вардану Арутюняну за 2 месяца представить в аппарат Правительства предложения о повышении эффективности и прозрачности рассмотрения жалоб.

В Армении увеличат финансирование неотложных операций на сердце. Постановление об этом было принято на заседании Правительства 9 ноября.

Решение было принято, чтобы покрыть ожидаемый перерасход средств.

В 2016 г на программу было израсходовано 3,6 млрд драмов, а за первые 7 месяцев 2017 г – 2,1 млрд (около $4,37 млн - ред). Ожидаемый перерасход составит почти 320 млн драмов. Из них 194,5 млн (на 220 операций) перенаправят из других сокращаемых программ, в том числе стоматологического осмотра детей (по мнению Минздрава, программа не показала себя эффективной), временных командировок врачей в регионы, зарубежных командировок врачей, библиотечных услуг для Минздрава.

В Армении будет проведена вакцинация 16 тыс. девочек против вируса папилломы

В Армении с декабря национальный календарь прививок пополнится: начиная со второй декады декабря, будет введена вакцинация против вируса папилломы человека. Данная вакцина более известна как вакцина против рака шейки матки. Соответствующее постановление принято в ходе сегодняшнего заседания правительства Армении.

Министр здравоохранения РА Левон Алтунян отметил, что вакцинация будет проводиться среди девочек в возрасте 13 лет, при прививках нужно получить 2 дозы вакцины с интервалом в полгода.

По словам министра, данная схема созвучна официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой плановая вакцинация предлагается девочкам в возрасте 9-14 лет. Планируется провести вакцинацию 16 тысяч девочек в возрасте 13 лет.

По словам Л. Алтуняна, в Армении в структуре онкологических заболеваний у женщин рак шейки матки находится на втором месте после рака молочной железы.

Как отметил министр здравоохранения, вакцины против ВПЧ отличаются высокой эффективностью, даже 1 доза вакцины обеспечивает высокую эффективность среди здорового населения.

Как известно, вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет собой группу вирусов, чрезвычайно широко распространенную во всем мире. Существует более 100 типов ВПЧ, из которых, по меньшей мере, 13 приводят к развитию рака (они известны также как вирусы типа высокого риска). Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% всех случаев рака шейки матки и предраковых патологических состояний шейки матки.

В Армении отремонтируют центр дневного ухода для аутистов. Постановление об этом было принято на заседании Правительства 9 ноября.На эти цели будет выделено 12,1 млн драмов (около $25 тыс).

В Армении упростят амортизационные вычеты из базы налога на прибыль. Проект соответствующих изменений в законе «О налоге на прибыль» был одобрен на заседании Правительства Армении 9 ноября.

В частности, бизнесу разрешат выбор между двумя видами амортизации основных фондов – линейному (по годам) и процентному (по убывающему остатку).

Кроме того, амортизацию можно будет рассчитывать отдельно для разных групп основных фондов (например, делить машины на пассажирские и грузовые). Правительство Армении выделило 20 млн драмов на возмещение платы за обучение 73 студентов-сирийских армян, в размере 60% от общей суммы платы за их обучение.

Министр диаспоры Грануш Акопян сообщила, что правительство Армении, при содействии Армянского благотворительного союза и фонда «Галуст Гюльбенкян» возместят плату за обучение для 302 студентов-сирийских армян.

В данный момент общая сумма платы за обучение для 302 студентов-сирийских армян, нуждающихся в финансовой помощи, составляет 194 млн 198 тысяч драмов.

«20 млн драмов на возмещение платы за обучение 73 студентов-сирийских армян, в размере 60% от общей суммы платы за их обучение предлагается выделить из госбюджета Армении, остальная сумма будет возмещена при содействии Армянского благотворительного союза и фонда «Галуст Гюльбенкян»»,- сказано в обоновании.

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило предложение о заключении соглашения с Данией об упрощении процедуры выдачи виз. Об этом на заседании правительства Армении заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.



Как отметил в ходе заседания заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, соглашением предусматривается значительное облегчение визового режима для граждан нашей страны.



"Граждане Армении получают право для пребывания в Дании и других странах Шенгенской зоны на срок не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, что является существенным шагом на пути облегчения визового режима", - сказал Кочарян.



Упрощенные процедуры выдачи виз распространяются на ближайших родственников граждан Дании или граждан Армении, проживающего в этой стране на законных основаниях, членов официальных делегаций, журналистов, участников международных выставок, форумов, научных конференций, семинаров, международных спортивных мероприятий, программ обмена между городами-побратимами, лиц, посещающих Данию в целях лечения, участвующих в научной, культурной или творческой деятельности, представителей гражданского общества, водителей, осуществляющие международные транспортные перевозки, школьников, студентов, аспирантов, предпринимателей и представителей бизнес-организаций, лиц, посещающих воинские и гражданские захоронения.



В документе также регулируется порядок оформления многократных виз сроком до пяти лет супругам и детям граждан Дании или армянских граждан, проживающим в этой стране на законных основаниях, членам национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов. В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро.



Ранее Армения в одностороннем порядке отменила въездные требования к гражданам всех стран ЕС, в том числе Дании.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру территориального управления и развития Армении Давиду Локяну до конца года пересмотреть и обновить годовые программы развития областей Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Одно дело – то, что было написано год назад, другое – то, что есть сегодня. Надо посмотреть свежим взглядом на те горизонты, которые они поставили себе. Надо также рассмотреть, были ли выполнены прошлогодние планы, проанализировать сделанное в результате укрупнения общин. В конце мы будем иметь рабочие планы - близкие к жизни, свежие, реалистичные, с новыми пунктами»,- заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Правительство Армении приняло решение о переформировании ЗАО «Айастани Анрапетутюн-Республика Армения» и «Анрапетутюн» путем их присоединения к «Арменпресс». Решение об этом было принято на заседании правительства Армении 9-го ноября.

В обосновании решения сказано, что необходимость в подобном переформировании вызвана тем, что функции всех трех ЗАО частично совпадают.

«В результате переформирования ЗАО «Айастани Анрапетутюн-Республика Армения» и «Анрапетутюн» путем их присоединения к «Арменпресс» станет возможно сконцентрировать ресурсы всех 3 организаций, с целью наилучшей организации их деятельности. Кроме того, объединение всех трех ЗАО позволит сэкономить бюджетные средства, оптимизировать дублируемые функции и сократит их, а также позволит наилучшим образом организовать работу отрасли»,- сказано в обосновании.

Полномочными представителями основателей ЗАО«Арменпресс» являются директор ГНКО «Центр общественных связей и информации» с 50% акций, пресс-секретарь премьер-министра Армении с 25% акций, начальник управления по информации и связям с общественностью администрации аппарата правительства Армении с 25% акций.

Постановлением правительства Армении, Армен Карапетян назначен руководителем аппарата Министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения. Решение об этом было принято на заседании правительства Армении.

Как заявил сегодня на заседании правительства первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян, Армен Карапетян признан победителем объявленного на замещение данной вакантной должности конкурса.

«У Армена Карапетяна большой опыт работы в системе управления», – отметил Гарегин Мелконян.