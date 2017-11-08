Россия стала главным покупателем грузинского вина

С января по октябрь 2017 года Грузия экспортировала 61 миллион бутылок вина, из них 38,4 миллиона – в Россию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Национальное агентство вина Министерства сельского хозяйства страны.

При этом стоимость экспортированной продукции составила 134,6 миллионов долларов, что на 52% больше, чем годом ранее.

По данным агентства, Россия находится на первом месте среди стран-покупателей грузинского вина. Рост экспорта сюда составил 87%.

На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено более 6,2 миллионов бутылок вина. Третье место занял Китай — более 6 миллионов бутылок.