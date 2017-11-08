Время в Ереване: 11:07:36,   8 Ноябрь

Россия стала главным покупателем грузинского вина


С января по октябрь 2017 года Грузия экспортировала 61 миллион бутылок вина, из них 38,4 миллиона – в Россию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Национальное агентство вина Министерства сельского хозяйства страны.

При этом стоимость экспортированной продукции составила 134,6 миллионов долларов, что на 52% больше, чем годом ранее.
По данным агентства, Россия находится на первом месте среди стран-покупателей грузинского вина. Рост экспорта сюда составил 87%.

На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено более 6,2 миллионов бутылок вина. Третье место занял Китай — более 6 миллионов бутылок.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации