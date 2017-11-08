СМИ: Трамп показал Си Цзиньпину видео своей внучки, читающей стихи на китайском

Прибывший в среду в Китай с трехдневным государственным визитом президент США Дональд Трамп во время прогулки с председателем КНР Си Цзиньпином продемонстрировал ему на планшете видео, где его шестилетняя внучка Арабелла поет песню и читает стихи на китайском языке. Как сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), Си Цзиньпин оценил выступление девочки на "пятерку с плюсом".

Президент США с первой леди Меланьей Трамп сразу после своего прилета в Пекин отправились в сопровождении Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань на прогулку по "Запретному городу" - музейному комплексу "Гугун" в сердце китайской столицы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как ожидается, ключевыми темами переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином станут ядерная проблема Корейского полуострова и вопросы двусторонней торговли. Визит продлится до 10 ноября.





