Кино – это жизнь, существование: весной кинорежиссер Мгер Мкртчян представит свою новую комедию

Кинорежиссер, сценарист, продюсер Мгер Мкртчян весной следующего года представит публике свою новую комедию под названием «Еж по имени Людвиг». В своем фильме он снял как некоторых из артистов из прошлых лент, так и новые лица.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» кинорежиссер Мгер Мкртчян рассказал о своей работе и прочем.

-Каков сюжет вашего фильма? Есть ли конкретные проблемы, которые вы поднимаете в своей картине?

-Не люблю заранее говорить о своей картине, пока она не поднялась на экраны – пропадает интерес. Однако, скажу, что в основе фильма – сказка Ованеса Туманяна «Глупый человек». здесь смешаны различные жанры. Фильм романтичный, комедийный, драматичный, даже – волнующий. Есть эпизоды, где действие доводится до абсурда, старались сделать все, чтобы фильм был интересным, динамичным, легким – но волнующим.

-В одном из интервью вы сказали, что впервые смешали жанры в одной ленте. Были ли откровения в процессе съемок?

-Когда режиссер приходит на съемочную плошадку, он четко представляет – что он будет делать. Для меня очень интересны актеры. Они не имеют ограничений, они гибкие профессионалы. Иногда я не могу сказать, аков будет результат работы с ними.

-В ваших прежних работах - «Жизнь и борьба», «Жизнь и борьба-2», вы открыли публике новых артистов: Арцрун Чобанян, Самвел Тадевосян, Ани Казарян и др. Некоторые из них снялись в новом фильме. Как вы проводите кастинг? При разработке сценария, представляете ли вы изначально – кто будет играть в ролях?

- Выбор един: играет тот актер, который обладает талантом и умением воплотить роль. В этом фильме я сотрудничал с актерами Жаном Ншаняном, Георгием Овакимяном, Ани Амирян, Гургеном Асатряном, Кристиной Овакимян, Ани Хачикян и др. Актеры не повторяются и не копируют свои прежние образы. В этом фоильме дебютировала молодая актриса Марина Мнацаканян – студентка третьего курса Института театра и кино, она сыграла в одной из главных ролей.

В моей практике было, когда я писал толь для актера – Сергея Шакурова. Если бы он не согласился сниматься в фильме, я бы не смог экранизировать свой сценарий.

-По одному поводу Квентин Тарантино сказал, что великие идеи могут испортить фильм. Что вы скажете об этом?

-Для меня всегда на первом месте – человек, его эмоции, переживания. Я обращаюсь к темам, которые волнуют меня. Снимая сиквел «Жизнь и борьба», я размышлял о человеческих судьбах, биографиях. Однако люди по разному интерпретируют его, высматривая в его основе разные идеи.

-Говорят, что кино – живопись, звучащая как музыка. Чем является для вас кино?

- Кино – это жизнь, существование.

Интервью – Анжелы Амбарцумян