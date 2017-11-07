Раскрыта себестоимость новейшего iPhone X

Специалисты аналитического агентства TechInsights подсчитали стоимость компонентов iPhone X и раскрыли "реальный ценник" новейшего гаджета. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал MacRumors.

Безрамочный дисплей эксперты оценили в 65 долларов, что на порядок дороже экрана iPhone 8. На корпус со стальной рамкой в Купертино тратят 36 долларов, а "начинка" устройства обходится Apple в 247 условных единиц. Итоговая себестоимость iPhone X, по мнению аналитиков, не должна превышать 357 долларов.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Младшая модель флагмана доступна жителям США по цене 999 долларов.