Против моих сыновей может быть начато расследование: премьер-министр Турции Бинали Йылдырым откликнулся на публикацию Paradise Papers

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив об офшорной деятельности мировых политиков, лидеров компаний, их родственников и партнеров, и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым откликнулся на публикацию Paradise Papers, касающуюся деятельности его сыновей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

Он заявил, что против его сыновей может быть начато расследование, однако ничего преступного в деятельности своих сыновей он не видит.

«Когда я начал заниматься политикой, посоветовал своим детям не заключать сделки с государством, даже близко к этому не подходить. Мореходство – дело, общепринятое в мире. Здесь нет никаких секретных сторон»,- сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, подобные разговоры начались еще в 2014 году, во время выборов. «Я обладаю иммунитетом, однако у моих детей его нет. Против моих сыновей может быть начато расследование»,- сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Ранее сообщалось, что Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив об офшорной деятельности мировых политиков, лидеров компаний, их родственников и партнеров. В материалах, получивших наименование Paradise Papers, 13,4 миллиона документов, уточняет Express. В перечень лиц, в частности, попали президент США Дональд Трамп, королева Великобритании Елизавета II, чиновники и менеджеры крупных компаний — Apple, Uber и других. Всего в списке более 120 человек.

Семья зятя Эрдогана – министра энергетики Турции Берата Албайрака, также оказалась в центре нового офшорного скандала Paradise Papers. В частноси, затронуто имя его брата. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Джумхурриет».

Брат министра энергетики Турции Берата Албайрака – Серхат Албайрак, является руководителем компании Frocks International Trading Ltd, зарегистрированной на Мальте. Кроме того, в этой компании зарегистрированы сотрудники турецкой компании Çalık Holding, которую до 2007 года возглавлял Серхат Албайрак, а затем - зять Эрдогана , министр энергетики Турции Берат Албайрак.

В том числе, в центре нового офшорного скандала оказались сыновья премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма – Эркам и Бюлент Йылдырымы.

В материалах консорциума говорится, что сыновья премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма – Эркам и Бюлент Йылдырымы, являются собственниками 2 компаний, зарегистрированных на Мальте. Первая компания - Hawke Bay Marine Co. Ltd, была создана в апреле 2004 года, она владеет грузовыми судами и занимается фрахтом. Вторая компания - Black Eagle Marine Co. Ltd, была создана в 2007 году. Директором обеих компаний является Эркам Йылдырым, в то же время владеющий большей частью акций.

Как сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), Эркам и Бюлент Йылдырымы отказались комментировать опубликованные материалы.