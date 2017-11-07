Предстоящие новости: 7.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 7-го ноября, состоится официальный старт социальной кампании программы «Чистая Армения». По этом случаю состоится пресс-конференция с участием замминистра территориального развития Армении Ваче Тертеряна, советника оремьер-министра Армении Мгера Тертеряна и пр.

Сегодня, 7-го ноября, состоится пресс-конференция по итогам официального визита министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Израиль. Из-за отсутствия посольств на протяжении последних 20 лет отношения между Арменией и Израилем были пассивными. В этом контексте одной из важнейших тем обсуждения будет перспектива открытия посольств. Участники в Ереване: эксперт, Чрезвычайный и Полномочный посол по рангу Арман Навасардян, политолог, эксперт по вопросам Израиля, руководитель центра политических исследований фонда "Нораванк" Карен Веранян. Участник в Израиле: политолог, сопредседатель международного общественного форума "Израиль-Армения", доктор Александр Цинкер.

Сегодня, 7-го ноября, состоится пресс-конференция политолога Александра Искандаряна.



Сегодня, 7-го ноября, состоится пресс-конференция членов делегации НС Армении в ПА Евронест.

Сегодня, 7-го ноября, состоится отбытие в Иджеван, где состоится официальное открытие программы «Развитие интегрированного сельского туризма».

В НАНА состоится торжественная церемония по случаю 70-летия галвного редактора Армянской энциклопедии Ованеса Айвазяна.

В Ереванском драматическом театре имени К.Станиславского состоятся Инклюзивные танцевальные представления «Мы» и «Алиса».

В концертном зале «Арам Хачатурян» состоится концерт под девизом «Хачатурян и джаз».

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