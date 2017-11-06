Мэй: Великобритания достигнет наилучшего соглашения с Евросоюзом по условиям Brexit

Великобритания достигнет наилучшего соглашения с Евросоюзом по условиям Brexit и получит доступ к европейским рынкам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник заявила британский премьер-министр Тереза Мэй на форуме Конфедерации британской промышленности.

"Мы добьемся наилучшей сделки по Brexit для нашей страны, обеспечивающей лучший из возможных вариантов доступа к европейским рынкам и способствующей ведению беспошлинной торговли по всему миру", - сказала Мэй, подчеркнув, что Великобритания после выхода из ЕС установит "контроль над своими границами, законами и финансовыми средствами".

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Диалог должен продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Шестой раунд переговоров по выходу Великобритании из ЕС пройдет 9-10 ноября. Сам Brexit должен быть реализован не позднее марта 2019 года.





