Все услуги, оказываемые по соцпакетам, будут сохранены и будущем году: обсуждение бюджета. Прямой эфир

6 ноября, на совместном заседании постоянных комиссий Национального Собрания Армении продолжаются обсуждения проекта закона РА «О Государственном бюджете РА на 2018 год».

Все услуги, оказываемые по соцпакетам, будут сохранены и будущем году. Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр по труду и соцвопросам Армении Артем Асатрян, отвечая на вопрос депутата от РПА Рузанны Мурадян о том, почему в бюджете 2018 года ассигнования на социальную сферу сократились.

«Могу уверить, что услуги, оказываемые по соцпакетам, не уменьшились. Сокращение ассигнований на социальную сферу обусловлено уточнением числа бенефициаров соцпакетов, т.е., сократилось их число»,- сказал министр по труду и соцвопросам Армении Артем Асатрян.

По его словам, в данный момент правительство не обсуждает вопрос о включении в программу соцпакетов новых категорий бенефициаров.

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