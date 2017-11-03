Время в Ереване: 11:07:36,   3 Ноябрь

Бако Саакян подписал ряд законов


3 ноября Президент Бако Саакян подписал законы «О признании утратившим силу закона НКР «О структуре правительства Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении дополнений в закон НКР «О принудительном исполнении судебных актов», «О внесении дополнений в закон НКР «О публичных торгах», «О внесении дополнений и изменений в закон НКР «О лицензировании» и «О внесении изменений в закон НКР «О государственной пошлине». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации