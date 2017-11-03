Предстоящие новости: 03.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 3-го ноября, в НС Армении состоится Совместное заседание Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам и Совместное заседание Постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. Позже состоится Совместное заседание Постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам (заседание пройдет за закрытыми дверями).

В Министерстве образования и науки Армении замминистра образования и науки Армении Манук Мкртчян и ректор Парижского университета Жиль Пеку подпишут меморандум о сотрудничеству.

Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении посетит Тавушскую область. В Иджеване он встретится с местными представителями бизнеса.

Сегодня, 3-го ноября, состоится пресс-конференция начальника управления социальной помощи министерства труда и по социальным вопросам Армении Астхик Минасян.

Сегодня, 3-го ноября, состоится пресс-конференция директора Научно-медицинского центра дерматологии и сексуально передаваемых инфекций министерства здравоохранения Армении Микаела Саакяна и начальника дерматологического отделения центра Геворга Шакаряна.

В Гематологическом центре имени профессора Р.О. Еоляна пройдет благотворительная донорская акция.

По адресу Алабяна 10/1 состоится церемония вручения квартиры семье, проживающей во временном убежище. Организатор – АРФД, в рамках программы «Одна партия, одна квартира».

Сегодня, 3-го ноября, состоится пресс-конференция директора Компании по оценке недвижимости Ара Адуряна.

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