Испанский суд выдал международный ордер на арест Пучдемона

Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение выдать ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших советников женералитета, которые находятся в Бельгии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает газета La Vanguardia.

Ранее судья распорядилась отправить под до рассмотрения дела по существу стражу восемь бывших членов женералитата Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса.

Только бывший советник по делам предпринимательства Санти Вила, который подал в отставку накануне провозглашения независимости, может оставаться на свободе при условии внесения залога в размере 50 тысяч евро.

В Национальной судебной палате в Мадриде дали показания некоторые члены распущенного испанским правительством женералитета. Из 14 бывших руководителей Каталонии в суд прибыли девять человек. Пучдемон и еще четыре члена его кабинета явиться отказались. Они остаются в Брюсселе.

Помимо Пучдемона, в суд не явились бывший советник по вопросам здравоохранения Тони Комин, бывший советник по культуре Луис Пуч, экс-советник по сельскому хозяйству Меричель Серрет и бывший советник по образованию Клара Понсанти. Комин и Серрет обратились с просьбой к Национальной судебной палате дать показания по видеосвязи.

Государственное телевидение Испании распространило фотографию Пучдемона в кафе, где он находился со своим знакомым в то время, когда его бывшие подчиненные давали показания в мадридском суде.

Кроме того, в Верховный суд прибыли для дачи показаний спикер каталонского парламента Карме Форкадель и еще пять бывших членов президиума парламента, которые одобрили голосование по резолюции о независимости. Дача показаний отложена до 9 ноября. До этого времени за ними будет установлено "полицейское наблюдение", постановил судья.

Против бывших членов женералитета и бывших членов президиума парламента, в том числе спикера Карме Форкадель, прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в суд. Максимальное наказание по обвинению в организации восстания составляет 30 лет тюремного заключения.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.