Николай Рыжков и российские депутаты посетили Мемориал жертвам Геноцида армян в Цицернакаберде

2 ноября сопредседатель Межпарламентской комиссии (МПК) по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ, член СФ РФ Н.Рыжков и члены комиссии в сопровождении сопредседателя МПК А.Гегамяна и бывшего депутата НС В.Бадаляна посетили мемориал в Цицернакаберде. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Н.Рыжков и российские парламентарии возложили цветы к Вечному огню и почтили молчанием память Св.Мучеников.

Большой друг армянского народа Н.Рыжков отметил, что еще со школьных лет знал о Геноциде армян в Османской империи в 1915 г.

Он также заметил, что одно дело слышать и читать, совсем другое – побывать в Цицернакаберде. “Каждая приезжающая в Армению делегация обязана прийти и поклониться этому святому для армянского народа месту”, - подчеркнул Н.Рыжков.