Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь

Бако Саакян принял делегацию организации АРИ


2 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию организации АРИ во главе с ee директором Степаном Тер-Петросяном.
На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления разных программ в Арцахе. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Высоко оценив патриотическую деятельность организации, при непосредственном участии которой в стране были осуществлены различные стратегические программы, президент Саакян отметил, что и в будущем ожидает активного сотрудничества.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации