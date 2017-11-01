Уже выросло целое поколение азербайджанцев, слушая ненавистную риторику в отношении армян: заявление Налбандяна на 39-й Генеральной конференции ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил на 39-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Налбандян заявил:

Уважаемая госпожа председатель,

Генеральный директор,

Дамы и господа,

я хотел бы поздравить г-жу Одри Азулай с назначением Исполнительным советом на пост Генерального директора ЮНЕСКО.

Госпожа председатель,

Профессиональное руководство ЮНЕСКО имеет важное значение для достижения целей этой организации. Образование играет ключевую роль в этом отношении. Армения является соавтором и поддерживает ряд инициатив, связанных с образованием, как в рамках ООН, так и в рамках ЮНЕСКО. Мы также тесно сотрудничаем с Сектором образования ЮНЕСКО в разработке нашей Стратегии высшего образования на 2017-2030 годы.

Стремление к образованию, науке и поиску знаний имеют глубокие корни в армянском обществе. Через два года Государственный университет нашей столицы в Ереване отметит свое 100-летие. Однако уже 800 лет назад в столице Киликийского армянского королевства был светский институт высшего образования - Университет Сиса. На протяжении веков армяне сохраняли эти традиции, в том числе основали школы во многих местах по всему миру. В этом году исполняется 300 лет со дня основания Армянской конгрегации на острове Святого Лазаря в Венеции, которая была признана академией императора Наполеона. Более 200 лет назад в Москве открылась еще одна известная школа – Лазаревская семинария, которая позже стала одним из двух учреждений-основателей Московского государственного института международных отношений.

Дамы и господа,

Образование является сильным инструментом для стимуляции ценностей, которых придерживается эта Организация. Вызывает сожаление тот факт, что некоторые государства злоупотребляют образованием противоположными целями, используя его для распространения ксенофобии, особенно среди молодежи. В учебниках Азербайджана есть много таких примеров, один из которых учит детей тому, что армяне являются их генетическими врагами. В докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости в 2016 году говорится: «Политические лидеры, учебные заведения и средства массовой информации Азербайджана продолжали использовать высказывания ненависти в отношении армян; целое поколение азербайджанцев уже выросло, слушая эту ненавистную риторику». В Уставе ЮНЕСКО справедливо указано, что «войны начинаются в умах людей». Общество не будет готово к примирению, если в их сознании не будет закреплена необходимость мира.

Как писал великий немецкий писатель Генрих Гейне, «там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей». Книги известного азербайджанского писателя были сожжены на улицах Баку только из-за того, что в ней говорилась правда об армянской резне и был призыв к примирению. Он написал рассказ о своей родной деревне в Нахиджевани, и в этой деревне его детства было двенадцать церквей. Все они вместе со многими другими армянскими святынями и кладбищами в Нахиджеване и по всему Азербайджану были уничтожены в 1990-х и 2000-х годах. Точно так же в условиях дозволенности азербайджанских властей были уничтожены тысячи изящно вырезанных средневековых хачкаров армянского кладбища в Джуге. Сейчас эта территория переделана в военный полигон.

После этнической чистки армянского населения Азербайджана в настоящее время Баку стремится уничтожить даже память о многовековом присутствии армян, о всех следах местной армянской культуры и истории региона. Баку стирает прошлое только потому, что оно не соответствует современной нафантазированной действительности Азербайджана, вероятно, следуя знаменитым словам Джорджа Оруэлла: «Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое». Те, кто сегодня контролирует Азербайджан, считают, что могут переписать историю, чтобы узаконить их нынешнюю политику ксенофобии.

Дамы и господа,

Исторически находясь на перекрестке разных цивилизаций, Армения сформировала глубоко укоренившиеся традиции сосуществования и уважения к другим культурам и религиям. Именно поэтому Армения сохраняет богатое культурное наследие, в том числе храм эллинистической эпохи, некоторые из старейших церквей в мире, средневековое еврейское кладбище, мечеть 18 века и вскоре закончится строительство крупнейшего в мире храма езидов.

Сотрудничество по сохранению культурного наследия является одним из основных столпов ЮНЕСКО. Это имеет особое значение для армянского народа, поскольку у нас есть памятники во всем мире, построенные армянскими общинами примерно в ста странах и особенно в странах региона.

У наших соседей есть разные подходы к сохранению исторического наследия Армении. Существует хорошее сотрудничество с Ираном, который должным образом заботится об армянских памятниках, расположенных на своей территории, что резко контрастирует с соседним Азербайджаном, также и с Турцией, где многочисленные культурные памятники, имеющие универсальную ценность, были потеряны навсегда. В этой связи я хотел бы подтвердить заинтересованность Армении в участии наших специалистов в раскопках и восстановлении археологических объектов в Турции, в таких местах, как армянская средневековая столица Ани.

Мы также очень обеспокоены нападениями на армянские памятники и священные места в раздираемой войной Сирии. Мы твердо убеждены в том, что реабилитация после конфликта в Сирии должна подтвердить права этнических меньшинств, в том числе армян, на их религиозное и культурное наследие.

В этом году Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2347, в которой выражается сожаление и осуждение в связи с незаконным уничтожением со стороны террористических групп культурного наследия, в том числе религиозных объектов. Мы надеемся, что международное сообщество будет энергично продолжать такие усилия.

Госпожа председатель,

Я также хотел бы обратить внимание на две годовщины, предложенные Арменией в календаре ЮНЕСКО.

На 2016 год при поддержке Франции и Нидерландов мы предложили отметить 350-летие первой печатной Библии на армянском языке. Это действительно знаменательное событие не только за 500-летнюю историю армянского книгопечатания, но и символично для нации, которая впервые приняла христианство в качестве государственной религии более 1700 лет назад, и армянский перевод Библии был один из первых в мире.

На 2017 год совместно с Российской Федерацией и при поддержке Италии мы предложили 200-летие со дня рождения всемирно известного мариниста Ованеса Айвазовского.

Дамы и господа,

В настоящее время существует более высокий спрос на такие усилия, которые строят и укрепляют мир в сознании людей, которые превращают наши разногласия в наши сильные стороны, которые сохраняют и используют наше общее наследие в качестве моста между поколениями, культурами и народами. Армения твердо верит в эту миссию ЮНЕСКО и готова продолжить свой вклад в реализацию этих целей.

Спасибо.