Президент Республики Арцах провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 1 ноября провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся хода реализации ряда программ по социально-экономическому развитию районов.

Особое внимание было уделено сфере сельского хозяйства.

Президент дал конкретные поручения по надлежащему выполнению работ, отметив важность их координации, своевременного и качественного выполнения.

В совещании приняли участие госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.