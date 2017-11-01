Президент Республики Арцах провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций
17:04, 1 Ноябрь, 2017
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 1 ноября провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся хода реализации ряда программ по социально-экономическому развитию районов.
Особое внимание было уделено сфере сельского хозяйства.
Президент дал конкретные поручения по надлежащему выполнению работ, отметив важность их координации, своевременного и качественного выполнения.В совещании приняли участие госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.