Армен Ашотян: “На пространстве Восточного партнерства конфликты различны – Арцахский вопрос не схож ни с одним”

31 октября председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям, глава делегации НС РА в ПА Евронест А.Ашотян выступил в Киеве на открытии пленарного заседания ПА Евронест – вокруг будущего Восточного партнерства и отношений Армения – ЕС. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

А.Ашотян в контексте приоритетов Восточного партнерства обратился к многовекторной или так называемой “комплементарной” позиции и в связи с этим подчеркнул, что следует учесть, что каждое вошедшее в круг Восточного партнерства государство имеет свои собственные интересы и свою проводимую линию. В этом русле он особо выделил формирование нового правового круга сотрудничества Армения – ЕС и подписание на предстоящей Ассамблее Восточного партнерства Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС. Глава делегации НС РА также выразил надежду на позитивные итоги в ближайшем будущем в процессе либерализации визового режима.

В своем слове А.Ашотян также подчеркнул важность эффективного использования платформы Восточного партнерства в интересах граждан входящих в организацию стран.

Обратившись к различиям между странами-членами Восточного партнерства, А.Ашотян отметил определение ценностей, общих и приемлемых для всех стран организации.

Глава делегации НС РА в ПА Евронест коснулся также существующих в странах Восточного партнерства конфликтов и отметил, что организация, не являясь площадкой по урегулированию конфликтов, может рассматриваться как уникальное средство налаживания политического диалога между коллегами конфликтующих стран, в частности Армении и Азербайджана. В этом контексте Ашотян подчеркнул, что в проходящих в Киеве работах Ассамблея смогла выделить и констатировать: все существующие в странах Восточного партнерства конфликты различны – Арцахский вопрос не имеет военного решения и его разрешение опирается на основные принципы МГ ОБСЕ и Хельсинкского Заключительного акта. Он отметил, что Ассамблея подтвердила свое содействие усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ.

А.Ашотян также подчеркнул, что Восточное партнерство – не достигнутая на бумаге договоренность и документооборот и не может быть таковым; это платформа для оправдания ожиданий граждан стран партнерства, в основе деятельности и целей которой – осуществление реформ и каждодневная последовательная работа.

В завершение выступления А.Ашотян в рамках предстоящей Ассамблеи в связи с подписанием нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС отметил, что в новых правовых рамках Армения станет первой страной, которая является членом ЕАЭС и одновременно будет иметь юридически обязывающее соглашение с Евросоюзом. В этом контексте г-н Ашотян отметил, что подписание соглашения станет посылом международному сообществу, что ЕАЭС и ЕС не должны быть конфликтующими сторонами, и Армения в этом случае может стать связующим звеном для приложения различных экономических и политических усилий двух объединений.