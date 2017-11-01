Теракт в Нью-Йорке: погибло 8 человек

31-го октября на Манхэттене в Нью-Йорке грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водителя ранили полицейские.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на американские СМИ, по последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, в том числе пять граждан Аргентины, более десяти пострадали. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио охарактеризовал произошедшее как теракт, президент Дональд Трамп назвал нападавшего невменяемым.

По данным СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки «Исламское государство».

По данным правоохранительных органов, атаку совершил одиночка. СМИ назвали его имя - это уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в штате Флорида. Власти официально личность подозреваемого не раскрывают.

Инцидент произошел примерно в 15:05 (22:05 мск) на пересечении улиц Чамберс-стрит и Уэст-стрит в юго-западной части Манхэттена. Этот район вплотную примыкает к парку на набережной реки Гудзон, где много ресторанов, кафе и магазинов. Это место находится несколько в стороне от главных туристических маршрутов, но близко к мемориалу в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Кроме того, рядом находятся несколько школ, в том числе начальная, и колледж.

Согласно данным полиции, террорист на грузовике-пикапе, арендованном им в торгующей стройматериалами сети Home Depot, на высокой скорости проехал несколько кварталов по выделенной для велосипедистов полосе, разделенной бордюром от автодороги, и давил всех, кто попадался ему на пути. Злоумышленник врезался в школьный автобус, после чего машина остановилась. Когда мужчина вылез из водительской кабины с оружием в руках, полиция открыла по нему огонь, ранив в живот. Он был доставлен в больницу.

Как уточнил на специально созванной пресс-конференции начальник городской полиции Джеймс О'Нил, оружие, которое имел при себе террорист, оказалось пневматическим. В частности, речь идет о винтовке для игры в пейнтбол. По данным телекомпании CNN, преступник, выйдя из авто, кричал "Аллах акбар". Позже стало известно, что у нападавшего была при себе записка, в которой он утверждал, что действовал во имя террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс сообщил, что в результате происшествия погиб подданный королевства. Кроме того, МИД Аргентины заявил, что среди жертв теракта есть граждане этой республики.

Вскоре после произошедшего ряд американских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что теракт совершил 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. По данным CNN, он прибыл в США в 2010 году и проживал в городе Тампа (штат Флорида). Подробности относительно того, на каких основаниях ему был разрешен въезд в страну, неизвестны.

На фотографиях с места происшествия, опубликованных в соцсетях, видно, как полиция задерживает человека с черными волосами и бородой. Телеканал CBS сообщил, что нападавший имел при себе водительские права штата Флорида. В то же время, по данным Fox News, террорист в последнее время обосновался в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси.

Официально власти подтвердили лишь возраст преступника, его личность они не раскрывают в интересах следствия.

Как заявил также выступавший на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, правоохранительные органы не обладают информацией о том, что теракт мог являться частью более масштабного плана нападения. По его словам, все указывает на то, что атака была совершена террористом-одиночкой.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что окажет всестороннюю поддержку полиции Нью-Йорка в расследовании теракта. Американский лидер в распространенном Белым домом заявлении выразил соболезнования, назвал произошедшее "трусливой атакой" и пообещал "продолжать внимательно следить за развитием событий".

Министерство внутренней безопасности США в свою очередь, назвав произошедшее "явным актом терроризма", отметило, что "подобные атаки происходили во всем мире". Ведомство подчеркнуло, что "пристально следит за ситуацией и работает со своими партнерами на уровне штата, федеральном и местном уровнях в деле расследования этой трагедии".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, выступая на пресс-конференции, назвал происшествие "трусливым актом террора, направленным против невинных людей, которые не подозревали, что им угрожает".

По данным СМИ, совершенное нападение стало самым крупным по числу жертв террористическим актом в Нью-Йорке со времен атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра, произошедших 16 лет назад.