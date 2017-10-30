Парламент Каталонии признал решение испанских властей о его роспуске

Каталонский парламент, распущенный испанским правительством, признал это решение и прекратил работу до проведения досрочных выборов, заявили РИА Новости в пресс-службе законодательного органа.

Назначенное на вторник заседание президиума парламента отменено, передает Арменпресс.

В Мадриде выразили надежду, что досрочные выборы позволят "восстановить правовое государство".

Партия "Левые республиканцы Каталонии", голосовавшая за резолюцию о независимости региона, заявила, что у премьера Мариано Рахоя не было "полномочий" для созыва досрочных выборов. При этом партия намерена участвовать в выборах, чтобы "превратить их в возможность".

Сегодня утром спикер парламента Карме Форкадель — одна из самых рьяных сторонниц провозглашения независимости, появилась в здании. Она официально сохраняет свою должность до проведения досрочного голосования 21 декабря.