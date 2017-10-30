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В 2018 году ЦБ Армении получит из госбюджета 7 млрд 295 млн драмов


В 2018 году ЦБ Армении получит из госбюджета 7 млрд 295 млн драмов, тогда как в текущем году ЦБ Армении получил из госбюджета 7 млрд 158 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом заявил 30 октября глава Центробанка Армении Артур Джавадян, выступая на обсуждении проекта госбюджета на 2018 год в постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

 «На сохранение аппарата предусмотрено затратить 7 млрд 64 млн драмов, из коих на зарплаты пойдет 6.78 млн драмов, что на 2% больше предыдущего года. В основном, это связано с естественным ростом заработной платы в связи с увеличением стажа работы»,- заявил глава Центробанка Армении Артур Джавадян.

Как отметил глава Центробанка, в этом году расчеты ведутся на 215 сотрудников, против 220 – в 2017 году: 5 ставок были сокращены.

Представительские расходы сохранены на действующем уровне, расходы на командировки и переподготовку кадров сокращены на  4 млн драмов.

Расходы на служебный транспорт не изменились для парка из 32 автомобилей, автобусов, трактора и пр.

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