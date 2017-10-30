Google запустила в Пуэрто-Рико воздушные шары, предоставляющие доступ в интернет

Американская корпорация Google начала предоставлять жителям ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико, которому был нанесен серьезный ущерб недавними ураганами, доступ к беспроводному интернету с помощью запущенных в небо воздушных шаров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметили в Google, пока запущены лишь несколько оснащенных специальным оборудованием шаров, которые находятся на высоте около 18 тыс. м над землей и предоставляют доступ к Wi-Fi-связи. Они работают на солнечной энергии, поэтому сигнал поступает только в светлое время суток.

По словам корпорации, в ближайшее время будут запущены еще несколько аэростатов. Всего, по договоренности с Федеральной комиссией США по связи, Google намерена запустить до 30 воздушных шаров, которые будут подавать интернет-сигнал в самые удаленные и труднодоступные районы Пуэрто-Рико.