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Гроссмейстер Арман Микаэлян – десятый на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге


Гроссмейстер Арман Микаэлян завершил свои выступления на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге. Как передает «Арменпресс», состоялся последний тур, в котором  соперником Армана Микаэляна был другой армянский шахматист Саргис Мкртчян, и Арман Микаэлян одержал очередную победу.

Гроссмейстер Арман Микаэлян набрал 7 очков из 9 возможных и занял десятое место. Победителем турнира стал Кирилл Алексеенко, набравший  7,5 очков.

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