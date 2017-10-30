Гроссмейстер Арман Микаэлян – десятый на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге

Гроссмейстер Арман Микаэлян завершил свои выступления на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге. Как передает «Арменпресс», состоялся последний тур, в котором соперником Армана Микаэляна был другой армянский шахматист Саргис Мкртчян, и Арман Микаэлян одержал очередную победу.

Гроссмейстер Арман Микаэлян набрал 7 очков из 9 возможных и занял десятое место. Победителем турнира стал Кирилл Алексеенко, набравший 7,5 очков.