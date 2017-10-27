Макрон заявил о поддержке Мадрида в ситуации с Каталонией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о своей полной поддержке премьера Испании Мариано Рахоя после того, как парламент Каталонии в пятницу принял резолюцию о провозглашении независимости этого испанского региона. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

"Нашим собеседником в Испании является премьер-министр Мариано Рахой. В Испании существует правовое государство и определенные конституционные правила. Правительство Мариано Рахоя стремится, чтобы они соблюдались, в этом оно может рассчитывать на мою полную поддержку", — сказал Макрон журналистам в ходе пребывания во Французской Гвиане.

Парламент Каталонии большинством голосов одобрил в пятницу резолюцию о провозглашении независимой республики. В свою очередь Сенат (верхняя палата парламента) Испании утвердил предложенные Мадридом меры для урегулирования ситуации в регионе. Они, в частности, предполагают отстранение от должностей Пучдемона, Жункераса и руководителей департаментов регионального правительства.