Чемпион мира по футболу 2018 года получит 38 млн долларов призовых

Призовые победителя чемпионата мира-2018 по футболу в России составят 38 миллионов долларов. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает АП со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Призовой фонд чемпионата мира-2018 был утвержден в пятницу на заседании совета ФИФА в индийской Калькутте и составил 400 миллионов долларов, что на 12% больше, чем на ЧМ-2014 в Бразилии (358 млн).

Как сообщается, каждый из 32 участников финальной части ЧМ-2018 заработает как минимум 8 миллионов долларов. Финалист турнира заработает 28 миллионов, бронзовый призер получит 24 млн, а еще один полуфиналист - 22 миллиона. Команды, дошедшие до 1/4 финала, заработают по 16 миллионов, а участники 1/8 финала заработают по 12 млн.

В 2014 году сборная Германии, завоевавшая в Бразилии свой четвертый титул чемпионов мира, получила 35 миллионов призовых, а финалист ЧМ сборная Аргентины заработала 25 млн.