Сенат Испании одобрил применение статьи 155, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии
Сенат Испании одобрил применение статьи 155, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Russia Today, об этом пишет газета El Pais.Ранее парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции, предложенной сторонниками независимости автономного сообщества от Испании. 21 октября правительство Испании решило применить ст. 155 Конституции для разрешения кризиса.
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