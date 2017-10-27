26 октября в рамках программы “Открытые двери” НС Армении посетили студенты Американского университета Армении (АУА). Гости присутствовали на заседании НС, затем на традиционном открытом уроке с ними встретился вице-спикер НС Э. Шармазанов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе беседы, прошедшей в формате вопросов-ответов, вице-спикер НС поделился своими точками зрения по различным политическим вопросам и общественно-политическим явлениям, исчерпывающе ответил на интересующие молодежь вопросы.

Говоря о проекте закона “О предупреждении семейного насилия и защите лиц, подвергшихся семейному насилию”, Э.Шармазанов отметил, что однозначно против насилия, но проект закона проблематичен и нуждается в доработке.

Вице-спикер НС посоветовал студентам быть инициативными и активнее предлагать свои варианты решения существующих проблем.

“Вы самое счастливое поколение нашей страны, так как родились и живете в независимой Армении”, - подчеркнул Э.Шармазанов.

В завершение встречи, согласно традиции, студенты АУА сфотографировались с вице-спикером НС.