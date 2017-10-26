Назван богатейший монарх Европы

Правитель Лихтенштейна князь Ханс Адам II — самый богатый монарх Европы, пишет Bloomberg. Его состояние насчитывает около 4,4 миллиарда долларов. Ханс Адам занимает 444-е место в глобальном рейтинге миллиардеров, составляемом агентством.

Для сравнения, богатство королевы Великобритании Елизаветы II составляет 380 миллионов долларов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Большая часть денег заработана князем за счет частного банка LGT Group, который занимается обслуживанием сверхбогатых людей по всему миру. В текущем году рыночная капитализация кредитной организации выросла на 64 процента. Средний рост котировок индекса Euro Stoxx Banks, отражающего средневзвешенную стоимость акций европейских банков, оказался в 4 раза ниже.